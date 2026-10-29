Пентагон відмовився розслідувати збої Starlink в Україні: сенатори роздратовані

Пентагон / © Associated Press

Реклама

Генеральний інспектор Міністерства оборони США не планує розпочинати незалежне розслідування щодо перебоїв у роботі супутникового зв’язку Starlink і Starshield в Україні.

Про це пише The Washington Post.

Реклама

Дев’ятеро сенаторів — п’ятеро демократів і четверо республіканців — звернулися до генерального інспектора Пентагону з вимогою з’ясувати, хто ухвалював рішення про обмеження супутникового зв’язку та чи були до цього залучені представники американської влади.

Реклама

Крім того, законодавці прагнули встановити, чи позначилися ці перебої на передаванні розвідувальних даних і своєчасному отриманні попереджень про загрози.

Обмеження роботи супутникових систем ускладнили Україні перехоплення російських ударних безпілотників. Однак у відповіді від 27 жовтня генеральний інспектор Пентагону зазначив, що розгляд таких питань належить до повноважень Військово-повітряних сил США.

Представниця офісу генерального інспектора Моллі Халперн повідомила, що звернення сенаторів ретельно розглянули. Водночас вона не виключила можливості перегляду рішення, якщо з’являться нові відомості.

Сенаторка-демократка Джин Шахін розкритикувала відмову від проведення незалежної перевірки та наголосила на важливості супутникового зв’язку для безпеки українців.

Реклама

«Викликає стурбованість те, що генеральний інспектор, мабуть, вирішив не розслідувати перебої в роботі супутникового зв’язку, на який Україна покладається для захисту мирного населення», — заявила вона.

За словами Шахін, адміністрація президента США Дональда Трампа та компанія SpaceX надавали різні пояснення причин виникнення перебоїв. На думку сенаторки, ситуація потребує незалежного розслідування, яке допоможе визначити відповідальних і не допустити повторення подібних випадків у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін назвав Ілона Маска генієм і похвалився російським аналогом Starlink «Рассвет».

Ми раніше інформували, що Європа шукає альтернативу Starlink Ілона Маска після обмежень зв’язку в Україні.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів