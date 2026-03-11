Пентагон вигнав фотографів з брифінгів: що не сподобалося Гегсету

Піт Гегсет на брифінгу 2 березня. Одна із тих фото, що не сподобалося Пентагону / © Associated Press

Пентагон заборонить допуск фотокореспондентів на брифінги щодо війни США та Ізраїлю проти Ірану після публікації світлин міністра оборони США Піта Гегсета, які сам чиновник і його команда визнала «невдалими».

Про це повідомляє The Washington Post.

Брифінг 2 березня відбувся через кілька днів після спільного військового удару по Ірану, в результаті якого 28 лютого було вбито аятолу Алі Хаменеї. Це також був перший випадок з 26 червня минулого року, коли міністр оборони США з’явився з трибуни зали для брифінгів.

Кілька видань, включаючи Associated Press, Reuters та Getty Images, надіслали на брифінг фотографів.

Але після того, як вони опублікували фотографії, які отримали широке охоплення завдяки ліцензії видань по всьому світу, співробітники Гегсета повідомили, що їм не подобається зовнішній вигляд свого боса.

За словами двох джерел, знайомих з цим рішенням, помічники Гегсета вирішили не допустити фотографів до двох наступних брифінгів у Пентагоні, що відбулися 4 та 10 березня.

У своїй заяві речниця Пентагону Кінгслі Вілсон написала: «Для ефективного використання простору в кімнаті для брифінгів Пентагону ми дозволяємо одному представнику від кожного новинного агентства бути присутнім без акредитації, за винятком пулу. Фотографії з брифінгів негайно публікуються в Інтернеті для використання громадськістю та пресою. Якщо це шкодить бізнес-моделі певних новинних агентств, то їм слід розглянути можливість подання заявки на отримання акредитації преси Пентагону».

Газета The New York Times та один із її репортерів, Джуліан Е. Барнс, подали до суду на уряд, стверджуючи, що ця політика порушує їхні конституційні гарантії свободи преси та належної правової процедури. Розгляд цієї справи триває.

Незрозуміло, чи одна конкретна фотографія, чи загальна кількість знімків за день, викликала обурення серед співробітників Гегсета. Коли фотографи з’явилися на брифінгу минулої середи, їх не пустили. Відтоді на брифінги допускаються лише штатні фотографи Пентагону.

