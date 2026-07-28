Пентагон визнав: США знадобляться роки, щоб наздогнати Україну у виробництві дронів

Пентагон / © Associated Press

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Сполученим Штатам знадобляться роки, щоб зрівнятися з Україною за масштабами виробництва бойових безпілотників. Американська промисловість наразі випускає лише незначну частину від українських обсягів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника Пентагону Тревіса Метца, який керує програмою Drone Dominance.

За його словами, протягом 2026 року Україна планує виробити від шести до семи мільйонів невеликих ударних FPV-дронів. Це становить приблизно 500 тисяч безпілотників щомісяця.

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Для порівняння, американська програма вартістю 1,1 мільярда доларів передбачає, що до лютого Пентагон сукупно замовить трохи менше ніж 200 тисяч дронів.

Метц визнав, що США перебувають лише на початковому й найскладнішому етапі створення власної масштабної дронової промисловості.

Водночас у Пентагоні сподіваються, що після формування виробничої бази нарощувати випуск безпілотників стане простіше.

«Набагато важче пройти шлях від нуля до 200 тисяч», — пояснив представник американського оборонного відомства.

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США хочуть відмовитися від китайських деталей

Додатковою проблемою для американських виробників стали нові вимоги Пентагону. Військові дрони мають виготовлятися переважно з компонентів американського виробництва.

Оновлена концепція постачання передбачає створення повністю внутрішнього американського ланцюга виробництва малих безпілотних систем.

Учасникам майбутніх випробувань заборонили використовувати китайські безщіткові двигуни, акумулятори та інші деталі. За словами Метца, більшість дронів, закуплених на попередньому етапі програми, ймовірно, містили китайські двигуни.

Особливо складною залишається ситуація з напівпровідниками та іншими компонентами, виробництво яких США поки не можуть швидко локалізувати.

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Українські виробники допоможуть США

Пентагон запросив шість українських компаній до участі у випробуваннях Gauntlet II, які мають відбутися у штаті Колорадо.

Для отримання майбутніх американських замовлень українські виробники повинні створити спільні підприємства з компаніями у США або перенести туди частину виробництва.

Зокрема, українська компанія F-Drones співпрацює з Ukrainian Defense Drones, яка відкрила підприємство поблизу міста Толідо у штаті Огайо. Виробник General Cherry домовився про спільне підприємство з американською Wilcox Industries.

У Пентагоні розраховують використати український бойовий досвід і технології для розвитку власних виробничих потужностей, а не лише імпортувати готові безпілотники.

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Метц заявив, що США згодом зможуть конкурувати з українською дроновою промисловістю та претендувати на світове лідерство у цій галузі.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна розраховує до кінця 2026 року отримати технічну можливість виробляти ракети до американських систем протиповітряної оборони Patriot.

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