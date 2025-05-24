Пентагон "закручує гайки" пресі: Гегсет обмежив доступ журналістів до будівлі

Журналісти не зможуть потрапити в Пентагон без спецперепустки та супроводу офіційних осіб / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет у п’ятницю, 23 травня, видав наказ про обмеження доступу журналістів до більшості зон і приміщень Пентагону.

Про це пише Reuters.

«Хоча Міноборони, як і раніше, віддане принципу прозорості, міністерство однаково зобов’язане захищати секретну розвідувальну інформацію (CSNI) і конфіденційну інформацію, несанкціоноване розкриття якої може наразити на небезпеку життя військовослужбовців США», — заявив Гегсет.

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Він назвав захист секретної інформації національної розвідки та оперативну безпеку «постійною необхідністю» для Пентагону.

Організація «Асоціація преси Пентагону», яка представляє інтереси прескорпусу, що висвітлює діяльність збройних сил США, заявила, що нові правила є «прямою атакою на свободу преси».

«Рішення, як стверджується, ґрунтується на побоюваннях з приводу оперативної безпеки. Однак пресслужба Пентагону протягом десятиліть мала доступ до незахищених, несекретних приміщень у Пентагоні при республіканській та демократичній адміністраціях, у тому числі після атак 11 вересня 2001 року, без жодного занепокоєння з боку керівництва Міністерства оборони», — йдеться у заяві.

Після того, як у січні до влади прийшов Дональд Трамп, Пентагон зажадав, щоб кілька ЗМІ, включаючи New York Times, Washington Post, CNN і NBC News, звільнили свої офіси в Пентагоні в рамках нової «ротаційної системи». Caller та One America News Network.

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Але Трамп заявив, що цей крок спрямований на те, щоб забезпечити рівні умови для преси і дати іншим ЗМІ можливість увійти до числа членів прескорпусу.

У п’ятничному наказі Гегсета також йдеться, що члени прескорпусу Пентагону нестимуть особисту відповідальність за захист секретної інформації. Крім того, очікується, що найближчим часом Пентагон оголосить про додаткові заходи безпеки та посилення контролю за видачею посвідчень для журналістів нового зразка.

Нагадаємо, США раптово засудили війну проти України, яку розв’язала Росія, і пригрозили санкціями.