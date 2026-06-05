Пентагон залишає Європу без "Томагавків": чому Вашингтон розриває оборонні угоди з Німеччиною

США скасовують постачання ракет Tomahawk до Німеччини / © Associated Press

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Пентагон має намір скасувати план постачання високоточних крилатих ракет Tomahawk до Німеччини, що стане несподіваним зривом давньої угоди з одним із найбільших союзників. Таке рішення залишить Берлін без критично важливого захисту на тлі зростаючої російської загрози на континенті.

Про причини такого кроку з боку Вашингтона та глобальне згортання американської військової присутності в Європі пише Politico.

Страх перед Росією та дефіцит озброєння

Американські посадовці побоюються, що Москва розцінить розгортання високоточних ракет у центрі континенту як ескалацію та може вдатися до заходів у відповідь. Проте відмова від постачання фактично перекреслює домовленості, досягнуті ще за часів попередньої адміністрації. Німецькі лідери неодноразово наголошували, що ці ракети зараз життєво необхідні для оборони країни.

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Окрім страху перед реакцією Росії, Пентагон серйозно стурбований стрімким скороченням власних запасів зброї. Сполучені Штати витратили тисячі ракет Tomahawk та Patriot у перші тижні конфлікту з Іраном. За словами міністра оборони США Піта Гегсета, на відновлення цих боєприпасів підуть місяці та навіть роки.

Російська загроза та пошук альтернатив

Поки США розмірковують над дипломатичними наслідками, Німеччина змушена протистояти реальній загрозі безпосередньо поблизу своїх кордонів. Російські війська давно розмістили ракети «Іскандер» у Калінінградській області, яка межує з країнами НАТО. Крім того, агресор розгорнув у Білорусі комплекси середньої дальності «Орешнік», здатні за лічені хвилини досягти будь-якої точки Європи.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін подав офіційний запит на закупівлю «Томагавків» ще півтора року тому, але досі не отримав жодної відповіді. Канцлер Фрідріх Мерц також визнав, що не очікує розміщення цих систем, оскільки американці просто не мають достатньої кількості зброї.

Наразі німецькі посадовці активно шукають європейські альтернативи, щоб закрити прогалину в засобах далекобійного ураження. Хоча дрони та дешевші системи можуть частково допомогти, військові стратеги не вважають їх повноцінною заміною американським ракетам. У Берліні серйозно стурбовані тим, що раптовий відступ США змусить Європу закривати військові прогалини значно швидше, ніж на це здатна її оборонна промисловість.

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Згортання сил НАТО та позиція Вашингтона

Відмова від постачання ракет є частиною ширшої стратегії США щодо скорочення своєї участі в Альянсі. Цієї весни Пентагон уже скасував розгортання п’яти тисяч американських військових у Німеччині, чим неабияк приголомшив європейських чиновників. Це рішення знижує рівень американського контингенту до показників, які фіксувалися ще перед початком повномасштабної війни в Україні.

Таке згортання сил відбулося після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент Дональд Трамп «принизив» себе війною в Ірані. Крім того, США планують суттєво скоротити кількість винищувачів, безпілотників та військово-морських підрозділів у Європі. Головний командувач НАТО генерал Алексус Гринкевич прямо зазначив, що тепер саме європейці повинні взяти на себе основну відповідальність за власну оборону.

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