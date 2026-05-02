Пентагон запевняє, що Іран втратив $5 мільярдів нафтових доходів через блокаду

Міністерство оборони США заявило, що Іран зазнав значних фінансових втрат через американську морську блокаду. За оцінками Пентагону, йдеться приблизно про 5 мільярдів доларів недоотриманих доходів від експорту нафти.

Про це пише Axios

У Вашингтоні наголошують, що обмеження судноплавства в районі Оманської затоки є частиною стратегії економічного тиску на Тегеран. Основна мета — змусити Іран змінити свою політику та піти на поступки в умовах загострення відносин.

Американська сторона стверджує, що за час операції було перехоплено або змушено змінити курс десятки суден, пов’язаних із транспортуванням іранської нафти.

У Пентагоні підкреслюють, що блокада вже дає результат і суттєво впливає на ключову галузь іранської економіки — енергетичний сектор.

Нагадаємо, Іран передав посередникам у Пакистані нову пропозицію щодо припинення війни зі Сполученими Штатами.

Раніше Дональд Трамп відхилив нову мирну пропозицію Ірану, бо його не влаштували умови. Президент США вважає, що Тегеран хоче домовитися лише через внутрішню кризу та чвари між своїми лідерами.

Тим часом іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що будь-які спроби Сполучених Штатів Америки блокувати порти в Ірані «приречені на провал».

