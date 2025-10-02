Пентагон запроваджує поліграф через "товстих генералів" та "воук-ідеологію": деталі скандалу

Міністр оборони Піт Гегетс / © Associated Press

Реклама

Пентагон розпочав безпрецедентну кампанію посилення контролю за своїм персоналом. Понад п'ять тисяч співробітників — як військових, так і цивільних фахівців — будуть змушені підписати нові жорсткі угоди про нерозголошення інформації. Контроль за їхнім дотриманням буде здійснюватися, зокрема, за допомогою поліграфа. Критики вже назвали цей захід "залякуванням своїх співробітників".

Про це повідомляє видання BILD.

Приводом для драконівських заходів стали різкі та скандальні виступи міністра оборони Піта Хегсета та експрезидента Дональда Трампа перед сотнями генералів та адміралів у Куантіко.

Реклама

Міністр Хегсет обрушився на те, що він назвав "розкладанням армії під впливом вук-ідеології". Його риторика була вкрай жорсткою:

Він назвав вищих офіцерів "товстими генералами".

Частину новобранців він охарактеризував як "хлопців у сукнях".

Також Хегсет заявив, що для служби, зокрема й для жінок, тепер діятимуть "чоловічі фізичні стандарти".

Дональд Трамп під час свого виступу підтримав цю риторику, заявивши, що бачить у країні "внутрішнього ворога". Він прямо заявив про готовність використати армію проти "розвалених міст" на кшталт Нью-Йорка та Чикаго, наголосивши, що США перебувають у стані "війни зсередини".

Реакція у країні виявилася вкрай полярною. Ліберальні ЗМІ назвали те, що відбувається, "кінцем політкоректного командування", тоді як консервативні видання вітали "боротьбу за відновлення військової моралі".

Водночас, політолог Джонатан Крістол у розмові з BILD жорстко розкритикував такий підхід:

Реклама

“Використовувати американські міста як військові полігони – небезпечний крок. Хегсет і Трамп, схоже, гадки не мають, у чому справжня мета американської могутності. Насамперед це гарантія того, що нам не доведеться вдаватися до військового духу”.

Нагадаємо, раніше очільник Пентагону Піт Гегсет оголосив про закінчення ери політкоректності, заявивши, що більше не буде жодних хлопців у сукнях, поклоніння зміні клімату та гендерних ілюзій.