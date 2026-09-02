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Пентагон запустив спеціальні версії ChatGPT і Grok для військових
Пентагон запустив спеціальні захищені версії ChatGPT і Grok для військових та цивільних працівників Міноборони США. ШІ використовуватимуть для аналізу даних, планування, логістики та роботи з документами.
Пентагон розширює використання штучного інтелекту: близько 3 млн військових і цивільних працівників оборонного відомства США отримають доступ до спеціальних захищених версій ChatGPT та Grok.
Міністерство оборони США запустило дві адаптовані для своїх потреб моделі штучного інтелекту — ChatGPT Mil від OpenAI та Grok for Government від xAI.
Про це повідомляє TechRadar з посиланням на заяви Пентагону.
Обидві системи інтегрували до захищеної платформи GenAI.mil, яку американське оборонне відомство використовує для роботи з генеративним штучним інтелектом. Доступ до неї потенційно мають понад 3 млн військових та цивільних співробітників. Наразі платформою вже скористалися понад 1,7 млн унікальних користувачів.
Для чого військовим ChatGPT
Спеціальна версія ChatGPT Mil працюватиме подібно до звичайного ChatGPT, однак у захищеному середовищі Пентагону.
Система підтримує чати, роботу з файлами, проєктами та спеціально налаштованими GPT. Її планують використовувати насамперед для роботи з великими обсягами документів, планування, логістики, підготовки політик та адміністративних завдань.
У Пентагоні наголошують, що ChatGPT Mil призначений для роботи з некласифікованими матеріалами, зокрема контрольованою несекретною інформацією, та має прискорити виконання рутинних завдань.
Що вмітиме Grok for Government
Водночас Grok for Government має забезпечити військовим і цивільним працівникам Пентагону розширені можливості аналізу та міркування.
Серед функцій системи — різні режими обробки запитів, робочі простори, довготривалі проєкти та багаторазові сценарії роботи, які дозволяють зберігати й поширювати накопичені знання всередині відомства.
У Пентагоні очікують, що Grok допомагатиме виконувати завдання швидше та точніше — від аналізу ринку під час закупівель до управління ланцюгами постачання та логістики.
Раніше на платформі GenAI.mil вже стала доступною захищена версія Google Gemini. Таким чином Пентагон формує систему, в якій працівники можуть обирати різні моделі ШІ залежно від конкретного завдання.
Нагадаємо, що раніше штучний інтелект врятував життя: ChatGPT викрив план вбивства та звернувся до правоохоронців