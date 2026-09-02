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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Пентагон запустив спеціальні версії ChatGPT і Grok для військових

Пентагон запустив спеціальні захищені версії ChatGPT і Grok для військових та цивільних працівників Міноборони США. ШІ використовуватимуть для аналізу даних, планування, логістики та роботи з документами.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пентагон

Пентагон / © Associated Press

Пентагон розширює використання штучного інтелекту: близько 3 млн військових і цивільних працівників оборонного відомства США отримають доступ до спеціальних захищених версій ChatGPT та Grok.

Міністерство оборони США запустило дві адаптовані для своїх потреб моделі штучного інтелекту — ChatGPT Mil від OpenAI та Grok for Government від xAI.

Про це повідомляє TechRadar з посиланням на заяви Пентагону.

Обидві системи інтегрували до захищеної платформи GenAI.mil, яку американське оборонне відомство використовує для роботи з генеративним штучним інтелектом. Доступ до неї потенційно мають понад 3 млн військових та цивільних співробітників. Наразі платформою вже скористалися понад 1,7 млн унікальних користувачів.

Для чого військовим ChatGPT

Спеціальна версія ChatGPT Mil працюватиме подібно до звичайного ChatGPT, однак у захищеному середовищі Пентагону.

Система підтримує чати, роботу з файлами, проєктами та спеціально налаштованими GPT. Її планують використовувати насамперед для роботи з великими обсягами документів, планування, логістики, підготовки політик та адміністративних завдань.

У Пентагоні наголошують, що ChatGPT Mil призначений для роботи з некласифікованими матеріалами, зокрема контрольованою несекретною інформацією, та має прискорити виконання рутинних завдань.

Що вмітиме Grok for Government

Водночас Grok for Government має забезпечити військовим і цивільним працівникам Пентагону розширені можливості аналізу та міркування.

Серед функцій системи — різні режими обробки запитів, робочі простори, довготривалі проєкти та багаторазові сценарії роботи, які дозволяють зберігати й поширювати накопичені знання всередині відомства.

У Пентагоні очікують, що Grok допомагатиме виконувати завдання швидше та точніше — від аналізу ринку під час закупівель до управління ланцюгами постачання та логістики.

Раніше на платформі GenAI.mil вже стала доступною захищена версія Google Gemini. Таким чином Пентагон формує систему, в якій працівники можуть обирати різні моделі ШІ залежно від конкретного завдання.

Нагадаємо, що раніше штучний інтелект врятував життя: ChatGPT викрив план вбивства та звернувся до правоохоронців

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