Пентагон затягує використання допомоги Україні: у Сенаті розкритикували Гегсета

Піт Гегсет

Голова Пентагону Піт Гегсет не зміг назвати конкретні терміни використання 400 мільйонів доларів допомоги Україні, які раніше були схвалені Конгресом.

Відповідне питання очільнику Пентагону поставили під час слухань у Сенаті США.

Тему порушив сенатор від Демократичної партії Кріс Кунс, який жорстко розкритикував затягування з використанням коштів.

Він нагадав, що фінансування залишалося заблокованим тривалий час, а навіть після розмороження наприкінці квітня Міністерство оборони США не представило чіткого плану щодо подальших витрат.

«Поки що ваш департамент не витратив жодної копійки з цих коштів попри неодноразові запити», — заявив Кунс.

Сенатор також поцікавився, чи готовий Пентагон використати ці гроші саме на постачання озброєння для України та коли Конгрес отримає відповідний план.

У відповідь Гегсет заявив, що кошти планують спрямувати на зміцнення оборонного потенціалу Європи, а рішення щодо витрат координуватимуть із командуванням США в Європі.

Втім, конкретних строків міністр так і не назвав.

Під час повторного запитання щодо термінів Гегсет знову уникнув прямої відповіді, що викликало невдоволення серед сенаторів.

«Зволікання з цими інвестиціями в оборону України посилає абсолютно неправильний сигнал Путіну», — заявили демократи.

Кунс наголосив, що затягування з використанням уже виділених коштів може негативно вплинути як на безпекову ситуацію, так і на сприйняття міжнародними партнерами позиції США.

