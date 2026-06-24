Пентагон звільняє генерала, який відігравав важливу роль у підтримці України: деталі від FT

Піт Гегсет / © Associated Press

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Міністр оборони США Піт Гегсет змусив піти у відставку командувача армії США в Європі генерала Крістофера Донахью.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

За даними видання, Донахью має оголосити про відставку в середу. Він достроково залишить службу після того, як став черговим високопоставленим офіцером, якого усунули в межах кадрових чисток у Збройних силах США.

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Донахью — чотиризірковий генерал і ветеран сил спеціального призначення. Він служив в Іраку, Сирії та інших зонах бойових дій, а також відігравав важливу роль у зусиллях США з допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

Генерал також став відомим як останній американський військовий, який залишив Афганістан після рішення тодішнього президента США Джо Байдена про виведення військ 2021 року.

Причини усунення Донахью наразі не уточнюються. Водночас Гегсет є різким критиком дій адміністрації Байдена під час хаотичного виходу США з Афганістану та раніше розпорядився провести розслідування обставин цієї операції.

Відставка Донахью відбувається на тлі підготовки Пентагону до зниження рівня командування в Європі. Водночас президент США Дональд Трамп посилює тиск на європейських союзників, вимагаючи, щоб вони брали на себе більшу відповідальність за власну оборону та війну в Україні.

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За даними Financial Times, відставка генерала може спричинити нову хвилю занепокоєння в американській армії. Колишні високопоставлені офіцери заявили виданню, що Гегсет створив у Збройних силах атмосферу страху, яка зачепила навіть найвище командування.

Донахью користується високою повагою серед військових завдяки бойовому досвіду та командуванню елітними підрозділами під час війн в Іраку й Афганістані.

Експерт з американських спецоперацій і розвідки Шон Нейлор зазначив, що Донахью має авторитет як у силах спеціального призначення, так і в регулярній армії.

За останні 18 місяців Гегсет усунув десятки офіцерів. Серед них — генерал Сі-К’ю Браун, який очолював Об’єднаний комітет начальників штабів, адміралка Ліза Франкетті, перша жінка на чолі оперативного командування ВМС США, а також генерал ВПС Тімоті Хоу, який керував Агентством національної безпеки та Кіберкомандуванням США.

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Крім того, за даними ЗМІ, Гегсет заблокував підвищення низки високопоставлених офіцерів без пояснення причин.

Вперше про усунення Донахью повідомило видання The Atlantic. За інформацією кількох джерел, випускник Вест-Пойнта офіційно піде з армії у липні.

Пентагон на запит журналістів про коментар не відповів.

США та війна в Україні: останні новини

Раніше повідомлялось, що після непростого 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа демонструє ознаки реальної зміни підходу до України. Попри оптимістичні сигнали, залишається головне питання: чи готові у Вашингтоні перетворити зміну риторики на реальні дії.

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За інформацією Financial Times, під час саміту G7 минулого тижня Трамп був «дуже вражений і захоплений» українськими ударами далекого радіуса дії по цілях у глибині території Росії. Також американський президент погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору.

Останні атаки України, зокрема по військових об’єктах поблизу Москви та нафтопереробному заводу неподалік столиці РФ, здійснювалися за підтримки американської розвідки, повідомляють джерела видання. Союзники США закликали Вашингтон продовжувати таку допомогу.

До слова, США в ООН закликали Росію негайно погодитися на мирні переговори, наголосивши, що час не на боці Москви. Американський представник Ден Негря підтвердив підтримку України, засудив атаки на цивільну інфраструктуру, вказав на критичні втрати російської армії — близько 40 тис. осіб щомісяця — і погіршення економіки РФ. У Вашингтоні наголосили, що єдиним шляхом завершення війни є дипломатія, тому закликали сторони якнайшвидше досягти домовленості про повне припинення вогню.

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