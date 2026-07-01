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Пенза під ударом: росіяни у паніці через вибухи, місто у пожежах і диму, аеропорт зупинив роботу (фото, відео)
Пензу атакували безпілотники — під ударом могли опинитися заводи ВПК країни-агресорки.
Зранку 1 липня невідомі безпілотники атакували російську Пензу. У місті було гучно, сталися «прильоти».
Що відомо про вранішню атаку та її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Через наліт БпЛА у Пензенській області було оголошено про небезпеку і запроваджено план «Килим». Аеропорт Пензи зупинив роботу — літаки не випускають і не приймають від світанку.
Протягом всього ранку жителі міста скаржилися у місцевих пабліках на безпілотники, звуки вибухів та густий дим. Своєю чергою, губернатор області Олег Мельниченко традиційно відзвітував, що атаку наче успішно відбили.
Що відомо про атаку
OSINT-пабліки та Телеграм-канали повідомили, що у Пензі сталися влучання. Попередньо, під ударом державний підшипниковий завод, який випускає продукцію для військової техніки та оборонної промисловості, а також ВАТ «Маяк» — виробника радіоелектронної апаратури та систем зв’язку для російського ВПК.
Да даними ASTRA, у Пензенській області уламки безпілотника пошкодили лінії електропередачі та недобудований будинок. Зазначається, що видно дим, що здіймається з території «Маяка», але російська сторона має свою версію того, що сталося.
Нагадаємо, напередодні у Московській області після вибухів сталися «прильоти» і пожежі. Своєю чергою, мер столиці Сергій Собянін відзвітував про десятки нібито збитих БпЛА. Тимчасово не приймали та не відправляли рейси столичні аеропорти Домодєдово та Жуковський.
У Московській області знову атакували центр космічного зв’язку «Дубна». Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака є частиною так званих «далекобійних санкцій» проти Росії. Відстань від державного кордону України до ураженого центру становить понад 500 кілометрів.