Пенза під ударом: росіяни у паніці через вибухи, місто у пожежах і диму, аеропорт зупинив роботу (фото, відео)

Атака на Пензу.

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Зранку 1 липня невідомі безпілотники атакували російську Пензу. У місті було гучно, сталися «прильоти».

Що відомо про вранішню атаку та її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Через наліт БпЛА у Пензенській області було оголошено про небезпеку і запроваджено план «Килим». Аеропорт Пензи зупинив роботу — літаки не випускають і не приймають від світанку.

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Протягом всього ранку жителі міста скаржилися у місцевих пабліках на безпілотники, звуки вибухів та густий дим. Своєю чергою, губернатор області Олег Мельниченко традиційно відзвітував, що атаку наче успішно відбили.

Що відомо про атаку

OSINT-пабліки та Телеграм-канали повідомили, що у Пензі сталися влучання. Попередньо, під ударом державний підшипниковий завод, який випускає продукцію для військової техніки та оборонної промисловості, а також ВАТ «Маяк» — виробника радіоелектронної апаратури та систем зв’язку для російського ВПК.

Да даними ASTRA, у Пензенській області уламки безпілотника пошкодили лінії електропередачі та недобудований будинок. Зазначається, що видно дим, що здіймається з території «Маяка», але російська сторона має свою версію того, що сталося.

Дата публікації 08:37, 01.07.26 Кількість переглядів 45 Пенза під ударом: жителі бідкаються на вибухи та дим

Атака на Пензу. Телеграм-канал ASTRA

Пензу атакували безпілотники. Фото: Телеграм-канал Exilenova+.

Пензу атакували безпілотники. Фото: Телеграм-канал Exilenova+.

Пензу атакували безпілотники. Фото: Телеграм-канал Exilenova+.

Нагадаємо, напередодні у Московській області після вибухів сталися «прильоти» і пожежі. Своєю чергою, мер столиці Сергій Собянін відзвітував про десятки нібито збитих БпЛА. Тимчасово не приймали та не відправляли рейси столичні аеропорти Домодєдово та Жуковський.

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У Московській області знову атакували центр космічного зв’язку «Дубна». Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака є частиною так званих «далекобійних санкцій» проти Росії. Відстань від державного кордону України до ураженого центру становить понад 500 кілометрів.

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