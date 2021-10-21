Перебіг подібний до малярії: в Африці невідома хвороба вбила понад півтори сотні дітей

Перебіг подібний до малярії: в Африці невідома хвороба вбила понад півтори сотні дітей

Недуга вражає малюків не старше 5 років.

У районі міста Гунга в південно-західній частині Демократичної Республіки Конго за останні два місяці від невідомого захворювання померли щонайменше 165 дітей. Уперше про загадкову хворобу стало відомо в серпні.

Про це повідомляє ActuaLitte.

За словами голови громад поселень Лозо-Мунене і Кінзамба Алена Нзамби, за добу вмирають по чотири дитини.

"Перебіг хвороби ніби як малярія, але додатково є анемія", - повідомив лікар Жан-П'єр Басаке.

Фахівці з МОЗ виїхали в район, щоб визначити джерело зараження та розробити заходи захисту від хвороби.

Нагадаємо:

В Індії зафіксували понад 40 тисяч випадків "чорної плісняви" . Більшість хворих мала коронавірус, діабет або приймала стероїди.

. Більшість хворих мала коронавірус, діабет або приймала стероїди. Також невідома хвороба атакувала добровольця, який отримав вакцину Johnson & Johnson від коронавірусу.

До слова, записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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