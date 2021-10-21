Перебіг подібний до малярії: в Африці невідома хвороба вбила понад півтори сотні дітей

Недуга вражає малюків не старше 5 років.
У районі міста Гунга в південно-західній частині Демократичної Республіки Конго за останні два місяці від невідомого захворювання померли щонайменше 165 дітей. Уперше про загадкову хворобу стало відомо в серпні.
Про це повідомляє ActuaLitte.
За словами голови громад поселень Лозо-Мунене і Кінзамба Алена Нзамби, за добу вмирають по чотири дитини.
"Перебіг хвороби ніби як малярія, але додатково є анемія", - повідомив лікар Жан-П'єр Басаке.
Фахівці з МОЗ виїхали в район, щоб визначити джерело зараження та розробити заходи захисту від хвороби.
Нагадаємо:
- В Індії зафіксували понад 40 тисяч випадків "чорної плісняви". Більшість хворих мала коронавірус, діабет або приймала стероїди.
- Також невідома хвороба атакувала добровольця, який отримав вакцину Johnson & Johnson від коронавірусу.
До слова, записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.