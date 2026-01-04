ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
750
Час на прочитання
1 хв

Перебування Мадуро у США та збільшення жертв російської атаки у Харкові: головні новини ночі 4 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Харків

Харків / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 січня 2026 року:

  • Мадуро доставили до Нью-Йорка: президента Венесуели готують до суду Читати далі –>

  • «Догрався — отримай»: Білий дім опублікував фото Трампа з провокативним написом на тлі історії з Мадуро Читати далі –>

  • У Харкові на місці удару РФ знайшли фрагменти тіла ще однієї людини — Терехов Читати далі –>

  • BBC: Мадуро та його дружину доставили до федерального СІЗО у Нью-Йорку Читати далі –>

  • Колумбія за підтримки Росії та Китаю ініціювала засідання Радбезу ООН через дії США щодо Венесуели Читати далі –>

