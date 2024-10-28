Перебування військових Кім Чен Ина в Україні: в НАТО зробили важливу заяву

У Північноатлантичному альянсі підтвердили присутність військ КНДР у Росії та направлення цих солдатів до Курської області для участі у війні проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у штаб-квартирі альянсу за підсумками зустрічі членів Північноатлантичної Ради з представниками національної розвідки Південної Кореї, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні я можу підтвердити, що війська Північної Кореї були відправлені до Росії, і що північнокорейські підрозділи були направлені до Курської області. Таке застосування північнокорейських військ, по-перше, означає суттєву ескалацію у залученні КНДР в російську злочинну війну. По-друге, це є ще одним порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Третє – це є небезпечним розширенням російської війни", - наголосив Рютте.

Генсек та закликав російську та північнокорейську влади зупинити такі дії негайно. За словами Рютте, поглиблення військового співробітництва між Москвою і Пхеньяном є загрозою для безпеки як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і для євроатлантичної безпеки.

Також політик нагадав, що КНДР доставив до РФ мільйони одиниць артилерійських боєприпасів та балістичні ракети. Такі дії, наголошує Рютте, "підживлюють масштабний конфлікт у самому серці Європи та підривають глобальний мир та безпеку". Тим часом диктатор РФ надає Північній Кореї військові технології та іншу підтримку для обминання міжнародних санкцій.

"Перекидання північнокорейських військ до Курська є також ознакою зростаючого відчаю Путіна. Понад 600 тисяч російських солдатів були вбиті або поранені в путінській війні. Він (Путін - Ред.) є нездатним продовжувати свій наступ в Україні без закордонної підтримки. Тому що українці обороняються - із мужністю, стійкістю та винахідливістю. Союзники по НАТО будуть продовжувати підтримувати вільну та демократичну Україну. Безпека України є нашою безпекою", заявив генеральний секретар Альянсу.

За словами Рютте, сьогодні союзники по НАТО говорили про необхідність надалі посилювати військову підтримку для України.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея направила три тисячі своїх військових для підтримання війни проти України. Втім, ця кількість неостаточна.

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