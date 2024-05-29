Перебування військовозобов'язаних українців за кордоном: Естонія зробила заяву

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкну заявив, що наразі від України залежить, чи повертатиме додому Таллінн військовозобов'язаних українців.

Про це він заявив в коментарі "24 Каналу".

За словами очільника естонського МЗС, в Європі чекають, щоб зрозуміти, що потрібно Україні.

"Тому наразі немає сенсу окремо обговорювати, що ми можемо зробити. Головне питання – що потрібно Україні", - наголосив дипломат.

Цахкну каже, що насамперед потрібний загальноєвропейський підхід - якщо Київ звернеться з відповідним проханням.

"Перш за все, гадаю, що питання полягає в тому, що ці люди, які приїхали в Європу, чи є вони на військовому обліку в Україні чи ні? А тому, давайте подивимось, що відбуватиметься далі", - наголосив посадовець.

Нагадаємо, міністра закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також зробив заяву про перебування українців призовного віку за кордоном. Так, з його слів, існує можливість обмеження пільг для українських чоловіків, які ухиляються від призову.

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