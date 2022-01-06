"Перебуватимуть, поки не попросять піти": в російській Думі розповіли, чому відправляють військових в Казахстан

"Перебуватимуть, поки не попросять піти": в російській Думі розповіли, чому відправляють військових в Казахстан

Військові "нібито" охоронятимуть об'єкти.

Сили ОДКБ у Казахстані не наводитимуть лад - їх роль в охороні військової інфраструктури та інших об'єктів. А "з бандами впораються місцеві силовики", переконує голова комітету Держдуми з СНД Леонід Калашніков.

За його словами, для того, щоб ввести в Казахстан збройні сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), не потрібне схвалення російського парламенту

"Там же і Байконур, та інші структури, які треба охороняти від таких банд і, у разі потреби, захищати. Для цього ОДКБ і існує – не лише захист від зовнішнього нападу, а й від таких факторів", – пояснив він та додав, що сили ОДКБ будуть перебувати в Казахстані доти, поки влада країни не попросить вивести їх.

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Декілька днів поспіль у Казахстані продовжувалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорсткіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела в бойову готовність авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.

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