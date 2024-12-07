"Перебував у відчаї": президент Південної Кореї перепросив за воєнний стан

Політик звернувся до людей за кілька годин до голосування стосовно імпічменту проти нього.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану на початку цього тижня.

Про це пише видання Yonhap.

Він також пообіцяв більше не повторювати такого.

"Я щиро шкодую і прошу вибачення у людей, які, напевно, були дуже здивовані", - сказав Юн.

Про це він заявив у телевізійному зверненні за кілька годин до голосування в парламенті щодо його імпічменту. Президент Південної Кореї сказав, що запровадив воєнний стан через "відчай". Водночас визнав, що таке раптове рішення викликало "занепокоєння і незручності" у людей.

"Я не уникну юридичної та політичної відповідальності, пов'язаної з цим оголошенням воєнного стану", - додав Юн.

Він пообіцяв залишити всі рішення, зокрема щодо його президенства, щоб стабілізувати стан у країні.

Опозиційний блок, що має 192 місця в парламенті (всього депутатів 300), має проголосувати за імпічмент Юн Сок Йоля пізніше. Для цього потрібно щонайменше вісім голосів від керівної партії, яка займає 108 місць у Національній асамблеї.

Що передувало

У п’ятницю, 6 грудня, поліція та прокуратура Південної Кореї створили окремі слідчі групи для розгляду звинувачень проти президента Південної Кореї, повʼязаних із воєнним станом, який президент ненадовго оголосив у країні у ніч проти 4 грудня.

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч проти 4 грудня для "захисту конституційного ладу" — вперше від 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. За рішення проголосували 190 депутатів зі 190, які брали участь у голосуванні. Загалом у Південній Кореї 300 депутатів, але тільки 190 з них змогли потрапити до будівлі парламенту, попри оточення військових, що штурмували будівлю Національної асамблеї.

Після цього уряд Південної Кореї підтримав "план скасування воєнного стану", який вимагав парламент. Офіс премʼєра країни повідомив, що пропозицію схвалили о 04:30 за місцевим часом. Воєнний стан тривав близько шести годин.

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