"Перебуває під неймовірним стресом": Піонтковський прокоментував відео з "п'яним" Путіним

Нещодавно у Мережі з'явилося відео з "п'яним" очільником Кремля Путіним, який розповідає про удари РФ по енергосистемі України.

Недавня поява президента Росії Володимира Путіна з бокалом шампанського в руках свідчить, що він перебуває під неймовірним стресом.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом розповів публіцист і політолог Андрій Піонтковський.

"Нещодавно він п'яненьким з'явився на публіці, це, до речі, вперше в його кар'єрі. Показує, під яким неймовірним стресом він перебуває...", – заявив експерт.

За його словами, глава Росії був "абсолютно п'яний, розв'язаний".

"До того ж, пам'ятаєте, в якій обстановці – це він з келишком шампанського, рукою в кишені ділився думками про те, як знищують інфраструктуру України. По-моєму, ось навіть ті, так звані "герої Росії", яких зібрали, напевно, такі ж фейкові, як матері (мобілізованих – ред.), вони... дивилися, як мінімум, з подивом на нього...", – додав політолог.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 9 грудня виступив перед своїми пропагандистами з бокалом шампанського в руках і розповів, чому РФ атакує енергетичну структуру України.

Своєю чергою, російська журналістка Ганна Нємцова зауважила, що можливе сп’яніння Путіна є першим за час його перебування при владі. За її словами, це одне з небагатьох непостановочних відео російського диктатора.

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