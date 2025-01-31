Перед адміністрацією Трампа стоять два складних питання: американський експерт про Путіна і переговори

Перед адміністрацією президента США Дональда Трампа стоять два складних питання. По-перше, як змусити Путіна сісти за стіл переговорів і вести їх чесно. По-друге, як досягти врегулювання, яке було б прийнятним для Путіна і Росії, та відповідало мінімальним потребам США, українських партнерів і наших європейських союзників.

Про це у межах дискусії Ради з міжнародних відносин (CFR) "Забезпечення майбутнього України — що мають зробити Сполучені Штати?" заявив Томас Грехем, почесний експерт Ради з міжнародних відносин, спецпомічник президента США і старший директор у справах Росії в апараті Ради нацбезпеки у 2004-2007 роках.

За словами Грехема, наразі незрозуміло, як цього досягти. Бо єдине, що цікавить Путіна – це переговори про капітуляцію України.

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"Він висунув низку вимог: відмова (України – ред.) від членства в НАТО; визнання анексії чотирьох (українських – ред.) областей; демілітаризація та денацифікація; і, до речі, Захід має зняти санкції. Путін не бачить причин для компромісу на цьому етапі, бо в його голові все йде так, як він хоче. Його економіка стійка до західних санкцій. Він бачить кадрові проблеми, з якими стикаються українці. Він також бачить слабку підтримку Заходу. Тож, якщо ви сидите в Кремлі, навіщо вам вести переговори? Час на моєму (Путіна – ред.) боці", – зазначив американський експерт.

Нагадаємо, Марко Рубіо заявив, що майбутнє України під загрозою через війну та масову еміграцію населення. Держсекретар США зазначив, що війна в Україні затягнулася. На його переконання, необхідні переговори та поступки з обох сторін.

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