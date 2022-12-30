Перед Кримським мостом - кілометрові затори: всі автомобілі перевіряються рентгеном

Черги утворилися через те, що російські окупанти перевіряють всі автомобілі на Кримському мосту за допомогою рентгена.

Перед Кримським мостом, який з'єднує окупований півострів із Росією, з боку Кубані утворилися величезні затори з легкових автомобілів.

Про це повідомляє пропагандистське російське видання ТАСС.

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В оперативному штабі Краснодарського краю поінформували, що черга з автомобілів перед Кримським мостом з боку Кубані досягла 5 км, проїзд триває кілька годин. Вдень 30 грудня в черзі перебувають близько 1,2 тис. легкових автомобілів, довжина пробки сягала майже 3 км.

Так водіям рекомендують під час планування поїздки закладати додатковий час на проходження обов'язкового огляду або скористатися альтернативними маршрутами.

Як раніше писали місцеві пабліки, російські окупанти перевіряють всі автомобілі на Кримському мосту за допомогою рентгена. Тому виникли величезні черги. Тим часом у відомчій охороні мінтрансу причиною транспортного колапсу назвали різке зростання потоку автотранспорту та великі багажі росіян.

Телеграм-канал Mash повідомляє, що пропускають тільки військову техніку і пасажирські автобуси на виділеній смузі, а всіх інших просять вивернути кишені.

ТСН.ua зібрав прогнози експертів, а також українських та іноземних високопосадовців і політиків щодо розвитку подій наступного року.

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