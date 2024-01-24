Перед падінням російський Іл-76 повернувся із Сирії: що було на борту літака — генерал СБУ

У цієї провокації може кілька причин, зокрема дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, який очолював українську спецслужбу у 2014-2-15 роках, вважає, що на борту російського Іл-76, який упав у Бєлгородській області, могла бути зброя.

Про це він говорив в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Цей літак буквально вчора ще перебував в дуже далеких південних краях, з Сирії летів в обхід через Єгипет та інші країни, обходячи ті країни, де не можна літати російським військовим літакам і щось привіз в Бєлгород", - сказав ексочільник української спецслужби, натякнувши, що на борту могла бути зброя.

Твердження російських військових про українських полонених Віктор Ягун вважає провокацією хоча б тому, що “літак не летів у Бєлгород, а летів з Бєлгорода”.

“Фактів, які викликають сумніви щодо правдивості цієї інформації [про полонених] є безліч, починаючи від того, як активно включилися в інформаційну компанію депутати Держдуми й пропагандисти", - зазначив він.

За словами генерала СБУ, у цієї провокації може кілька причин, зокрема дискредитувати Україну на міжнародній арені.

“[Показати], що вони [ЗСУ] не знають по кому стріляють і не розуміють що роблять; показати громадянам РФ - чому ми не здійснюємо обмін, мовляв, бачите людожери, вони своїх вбивають. Інша [причина], щоб таким чином ніби застерегти наших військових від збиття в майбутньому літаків, бо там можуть бути військовополонені. А це фактично терористичний акт, бо використовувати військових, як прикриття об'єктів - це воєнний злочин", - наголосив Ягун.

Нагадаємо, на борту вантажного Іл-76, який впав у середу, 24 січня, в Корочанському районі Бєлгородської області, ймовірно, були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.

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