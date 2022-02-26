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Перед початком матчу "Айнтрахта" з "Баварією" на табло з’явився напис "Stop it, Putin"

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Перед початком матчу "Айнтрахта" з "Баварією" на табло з’явився напис "Stop it, Putin"

На стадіоні у Франкфурті перед початком матчу "Айнтрахта" з "Баварією" на табло з’явився напис "Stop it, Putin".

Крім того, глядачі та футболісти провели хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих в Україні.

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Росія наносить удари по цивільному населенню

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