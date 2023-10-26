Перед самітом ЄС у Бельгії затримали палестинця, який погрожував скоїти теракт

Чоловік на ім'я Мохаммед подав прохання про надання притулку в Бельгії. Наступного дня він мав знову з’явитися до установи, але не прийшов. Згодом від таки прибув і заявив, що хоче померти мученицькою смертю, бо нібито йому повідомили про смерть усієї його родини в Газі.

Про це повідомляє видання Het Laatste Nieuws.

Після своєї заяви чоловік зник. Його розшукували усі підрозділи поліції країни. Нині відомо що його затримали.

"Федеральна судова поліція, відповідальна за розслідування, прямує до південної поліцейської зони Брюсселя, щоб прийняти заарештованого. Необхідно провести кілька перевірок, щоб підтвердити особу", - сказала Сара Дюрант, речник прокуратури Брюсселя.

Згідно з інформацією громадянської платформи, яка розміщує шукачів притулку, чоловік не чинив опору під час затримання. З собою він також не мав зброї.

Нагадаємо, палестинська влада заявляє, що в Секторі Гази вже понад 6 500 осіб були вбиті й 17 400 отримали поранення. Однак світова спільнота піддає ці заяви сумніву. Зокрема, американський президент Джо Байден заявив, що не вірить заявам Міністерства охорони здоров'я Гази, керованим ХАМАСом.

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