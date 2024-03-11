Перед штаб-квартирою НАТО офіційно підняли синьо-жовтий стяг Швеції (відео)

наступним синьо-жовтим прапором тут може бути український, сказав генсек НАТО на церемонії.

У понеділок, 11 березня, біля штаб-квартири НАТО офіційно підняли синьо-жовтий стяг Швеції, яка стала 32-м членом Північноатлантичного альянсу.

Відео транслювала пресслужба НАТО.

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На церемонії підняття прапора були присутні: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона і шведська кронпринцеса Вікторія.

Варто зауважити, що Швеція мала нейтральний статус понад 200 років, однак вторгнення РФ змусило приєднатися до блоку.

"Швеція тепер є частиною НАТО – гордим членом і союзником, разом з нашими найближчими друзями і партнерами. Ми скромні, але водночас і горді. Ми знаємо, що очікування від Швеції високі. І ми маємо високі очікування від самих себе", – зазначив він.

Він додав, що наступним синьо-жовтим прапором тут може бути український.

Прапор Швеції офіційно підняли перед штаб-квартирою НАТО

Нагадаємо, 7 березня Швеція офіційно стала членом НАТО.

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