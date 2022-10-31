Перед смертю відправив повідомлення матері: у Москві застрелився відомий російський бізнесмен

Причиною самогубства російського ресторатора вважають проблеми у діловій сфері.
Відомий в Росії ресторатор та засновник п'яти компаній у галузі харчування Артем Асланян застрелився в елітному московському ЖК "Воробйові гори".
Про це повідомляють росЗМІ.
За попередніми даними, 39-річний Артем Асланян вчинив самогубство. Він був засновником компаній преміум-доставки ролів Bluefin та мережі донерних "Істанбул Кебаб".
Тіло бізнесмена знайшов двірник. Перед смертю чоловік написав повідомлення матері зі словами про "турботи і набридле життя".
Причиною самогубства російського бізнесмена поки вважають проблеми у діловій сфері.
Відомо, що Асланян напередодні відсвяткував день народження.
Він був засновником п'яти компаній, пов'язаних з ресторанним бізнесом та послугами продуктів харчування: "Москоу Фуд", "Парк Менеджмент", "Блюфін Москва Сіті", "Істанбул Кебаб" та "Курська Площа".
Раніше російський опозиційний політик Геннадій Гудков припустив, що у разі ядерного удару по Україні президент РФ Володимир Путін може вчинити самогубство.
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