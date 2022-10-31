Перед смертю відправив повідомлення матері: у Москві застрелився відомий російський бізнесмен

Відомий в Росії ресторатор та засновник п'яти компаній у галузі харчування Артем Асланян застрелився в елітному московському ЖК "Воробйові гори".

Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, 39-річний Артем Асланян вчинив самогубство. Він був засновником компаній преміум-доставки ролів Bluefin та мережі донерних "Істанбул Кебаб".

Тіло бізнесмена знайшов двірник. Перед смертю чоловік написав повідомлення матері зі словами про "турботи і набридле життя".

Причиною самогубства російського бізнесмена поки вважають проблеми у діловій сфері.

Відомо, що Асланян напередодні відсвяткував день народження.

Він був засновником п'яти компаній, пов'язаних з ресторанним бізнесом та послугами продуктів харчування: "Москоу Фуд", "Парк Менеджмент", "Блюфін Москва Сіті", "Істанбул Кебаб" та "Курська Площа".

Раніше російський опозиційний політик Геннадій Гудков припустив, що у разі ядерного удару по Україні президент РФ Володимир Путін може вчинити самогубство.

Читайте також: