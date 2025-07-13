Перед "важливою заявою" Трамп зустрінеться у Вашингтоні з генсеком НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте і президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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У понеділок, 14 липня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на пресреліз НАТО.

В агентстві зазначили, що в пресрелізі не уточнюється причина візиту Рютте, однак Трамп нещодавно заявив, що США готові постачати зброю Україні через НАТО і що він зробить «важливу заяву» в понеділок.

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Reuters також нагадало, що адміністрація Трампа поки що відправляла лише зброю, дозволену колишнім президентом Джо Байденом, який був переконаним прихильником Києва.

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що анонсована Дональдом Трампом на понеділок, 14 липня, «велика заява» викликає занепокоєння в Україні через можливу зміну щодо постачання зброї.

Нагадаємо, прихильники України у Вашингтоні сподіваються, що заява американського президента щодо Росії стосуватиметься оголошення санкцій.