Перед великим вторгненням Росія запевняла США, що війна в Україні не стане проблемою для РФ — NYT

Перед повномасштабним вторгненням до України російська влада переконувала США, що війна проти України не матиме для РФ великих наслідків.

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев перед повномасштабним вторгненням до України переконував директора американського ЦРУ Вільяма Бернса, що для Росії війна проти України не стане проблемою.

Про це пише NYT у своєму розслідуванні з посиланням на колишнього посла США Джона Саллівана і анонімних американських чиновників.

Так, на початку листопада 2021 року Бернс та Патрушев зустрілися у Москві. Тоді Сполучені Штати вже припускали, що Путін розглядає можливість повномасштабного вторгнення до України. Під час тієї зустрічі Бернс попередив Росію: якщо Путін наважиться на це - Захід відповість, а наслідки для РФ будуть серйозними.

Однак секретар російської ради безпеки Патрушев натомість заявив, що російські війська за правління Путіна настільки модернізувалися, що " тепер можуть конкурувати зі Сполученими Штатами у військовому плані".

Салліван розповів, що тоді росіяни були абсолютно переконані у своїй швидкій перемозі і заявляли: "Для нас не буде проблемою робити те, що ми хочемо".

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомляло, що р осійський диктатор Володимир Путін на початку 2021 року відмовився зустрічатись з президентом України Володимиром Зеленським та назвав його "пособником нацистів" через санкції проти кума голови Кремля Віктора Медведчука.

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