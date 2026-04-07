Перед виборами Орбан підпише нафтову угоду зі США: що за цим стоїть насправді

Віктор Орбан

Реклама

У вівторок, 7 квітня, Угорщина планує укласти угоду про закупівлю нафти у Сполучених Штатів. Підписання відбудеться під час візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта, лише за кілька днів до загальних виборів у країні.

Про це повідомиляє Bloomberg.

Що відомо про угоду США та Угорщини

Як повідомляє виддання, угорська енергетична компанія Mol Nyrt. погодиться придбати 500 000 тонн американської нафти приблизно за 500 мільйонів доларів. Інформацію надала особа, яка побажала залишитися анонімною через непублічний характер переговорів. Наразі інші подробиці угоди не розголошуються.

Реклама

Закупівля відбувається на тлі того, що Mol раніше збільшила обсяги імпорту російської сировини, отримавши звільнення від санкцій як від США, так і від Європейського Союзу.

Офіційне оголошення про угоду заплановане на спільній пресконференції віцепрезидента Джей Ді Венса та прем’єр-міністра Віктора Орбана. Візит представника адміністрації США розцінюється як підтримка угорського лідера напередодні виборів, що відбудуться в неділю, 12 квітня.

За даними незалежних опитувань громадської думки, Орбан може втратити посаду після 16 років перебування при владі. Відомо, що президент США Дональд Трамп неодноразово підтримував угорського прем’єра, називаючи його своїм ідеологічним союзником.

Офіційні зустрічі та риторика

Як повідомляє DW, літак віцепрезидента США приземлився в Будапешті 7 квітня, де його зустрів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Голова МЗС назвав цей візит «історичним».

Реклама

«Немає сумнівів, що це золотий вік для угорсько-американських відносин», — заявив Сіярто у соцмережах.

Окрім офіційної зустрічі з Орбаном, програма Венса передбачає участь у передвиборчому заході прем’єр-міністра. Раніше, 25 березня, Дональд Трамп на платформі TruthSocial закликав угорців голосувати за чинного голову уряду:

«Угорщина: виходьте та голосуйте за Віктора Орбана. Він справжній друг, боєць і переможець, і має мою повну та абсолютну підтримку для переобрання на посаду прем’єр-міністра Угорщини».

Попередня співпраця та ядерна енергетика

Як пише Bloomberg, це не перша масштабна угода між адміністраціями. У листопаді минулого року Орбан погодився на закупівлю 400 мільйонів кубічних метрів зрідженого природного газу протягом п’яти років та уклав контракт на 114 мільйонів доларів з Westinghouse Electric Co. на постачання ядерного палива.

Реклама

Також сторони підписали меморандум про придбання до 10 малих модульних реакторів, вартість яких може сягнути 20 мільярдів доларів. США також сприяють Mol у спробі придбати контрольний пакет акцій компанії Naftna Industrija Srbije (NIS), що перебуває під санкціями.

Позиція опозиції та «російський фактор»

Також зазначається, що зв’язки Віктора Орбана з Кремлем стали ключовою темою виборчої кампанії. Опозиційний лідер Петер Мадяр, чия партія «Тиса» лідирує в опитуваннях, критикує чинного прем’єра за надмірне зближення з Росією. Мадяр пообіцяв повернути країну до «європейського мейнстріму».

«Жодна іноземна держава не може втручатися в угорські вибори. Це наша батьківщина. Угорська історія пишеться не у Вашингтоні, не в Москві чи в Брюсселі, вона пишеться на вулицях і площах Угорщини», — заявив він.

Ні компанія Mol, ні уряд Угорщини, ні посольство США в Будапешті офіційно не прокоментували деталі нової нафтової угоди на запити журналістів.

Реклама

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили запис розмови Орбана з Путіним. Документи підтверджують, що Будапешт активно співпрацює з Росією на користь Кремля.

Також раніше Орбан виступив із гучними проросійськими заявами. Політик вимагав від керівництва Європейського Союзу відмовитися від санкцій проти Москви та повністю відновити закупівлю енергоносіїв у держави-агресорки.