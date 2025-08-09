Перед вирішальною розмовою Трампа і Путіна союзники збираються у Британії: що відомо

Велика Британія / © Getty Images

У Лондоні в суботу запланована зустріч міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі та віце-президента США Джей Ді Венса з українськими та європейськими союзниками.

Про це пише Yahoo.

Основною темою стане обговорення мирних пропозицій Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Перед початком зустрічі прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією Даунінг-стріт, лідери погодилися, що переговори у Лондоні стануть важливою платформою для пошуку справедливого та стійкого миру.

«Вони погодилися, що це буде життєво важливим форумом для обговорення прогресу у забезпеченні справедливого та міцного миру», — сказав речник Даунінг-стріт.

Участь у перемовинах візьмуть представники США, України та країн Європи. Зустріч має на меті узгодити позиції союзників напередодні запланованих на 15 серпня переговорів Дональда Трампа з російським лідером на Алясці.

Нагадаємо, що Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним вже наступного тижня.

За інформацією NYP, Трамп погодиться на зустріч із Путіним лише за однієї умови — він вимагає від Путіна прямих переговорів із Зеленським.

Натомість у Москві виступають проти участі Зеленського в переговорах із Трампом.

Також експосол Великої Британії в Україні Саймон Сміт каже, що важливим питання залишається те, як серйозно Трамп і Путін налаштовані завершити війну. З його слів, «фюрер» РФ упевнений, що час на його боці, а тому «все, що йому потрібно робити, це продовжувати працювати та чекати, поки підтримка України зламається».

Нагадаємо, Sky News пише про те, що майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна не обов’язково означає припинення вогню в Україні. Наразі немає жодних ознак того, що Москва готова пом’якшити свою позицію на переговорах.