Вибачення через костюм: скандальний репортер знову говорив із Зеленським

Президент України прибув до Білого дому у костюмі / © Associated Press

Репортер Браян Гленн, який у лютому 2025 року в Овальному кабінеті розпитував президента України Володимира Зеленського щодо костюма, вибачився перед ним і цього разу зробив комплімет.

Про це свідчить відео трансляції з Білого дому 18 серпня.

«Ви маєте чудовий вигляд в цьому костюмі», — сказав репортер і перепросив за минулий раз.

Трамп підхопив розмову.

«Я сказав те саме», — додав президент США, дорікнувши Гленну за його «напад» на Зеленського у лютому 2025-го.

«Я пам’ятаю це», — відповів Зеленський і цього разу висловився про костюм Гленна. Адже він був той самий, що і взимку.

«Я переодягнувся, а ви ні», — пожартував Зеленський.

Зазначимо, що репортер Браян Гленн — активний прихильник руху MAGA, один із улюблених інтерв’юерів Трампа. Він є партнером скандальної конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка, зокрема, поширила фейк про протести в Києві.

Під час попереднього візиту Зеленського до Білого дому Браян Гленн питав його, коли той знову почне одягати костюми.

Як повідомляли джерела, у лютому 2025 року віцепрезидент США Джей Ді Венс нібито був більше роздратований зовнішнім виглядом і поведінкою Зеленського у Білому домі, ніж сам Трамп.

«Ця справа з краваткою була справою JD, коли це сталося вперше», — зазначили джерела.