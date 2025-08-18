- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 978
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибачення через костюм: скандальний репортер знову говорив із Зеленським
У Білому домі тривають переговори Зеленського та Трампа. Президент України — у костюмі, але без краватки.
Репортер Браян Гленн, який у лютому 2025 року в Овальному кабінеті розпитував президента України Володимира Зеленського щодо костюма, вибачився перед ним і цього разу зробив комплімет.
Про це свідчить відео трансляції з Білого дому 18 серпня.
«Ви маєте чудовий вигляд в цьому костюмі», — сказав репортер і перепросив за минулий раз.
Трамп підхопив розмову.
«Я сказав те саме», — додав президент США, дорікнувши Гленну за його «напад» на Зеленського у лютому 2025-го.
«Я пам’ятаю це», — відповів Зеленський і цього разу висловився про костюм Гленна. Адже він був той самий, що і взимку.
«Я переодягнувся, а ви ні», — пожартував Зеленський.
Зазначимо, що репортер Браян Гленн — активний прихильник руху MAGA, один із улюблених інтерв’юерів Трампа. Він є партнером скандальної конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка, зокрема, поширила фейк про протести в Києві.
Під час попереднього візиту Зеленського до Білого дому Браян Гленн питав його, коли той знову почне одягати костюми.
Як повідомляли джерела, у лютому 2025 року віцепрезидент США Джей Ді Венс нібито був більше роздратований зовнішнім виглядом і поведінкою Зеленського у Білому домі, ніж сам Трамп.
«Ця справа з краваткою була справою JD, коли це сталося вперше», — зазначили джерела.