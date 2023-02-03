Перед зустріччю з Путіним губернатор Волгоградської області відсидів 8-денний карантин

Бочаров не з’являвся на публіці від 24 січня і вийшов у люди лише, коли настав час зустрічі з очільником Кремля.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров вісім днів перебував на карантині перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним. Так, Бочаров зник з публічного простору 24 січня і з’явився аж на зустрічі з президентом 2 лютого.

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Зазначається, що Губернатор Волгоградської області вперше від 2014 року пропустив парад на честь перемоги під Сталінградом. Він не відвідав урочистості, адже повинен був зустрітися з Путіним.

"Бочаров при всьому бажанні не міг його прийняти: його чекала особиста зустріч з Путіним, і він з карантину якраз виходив у "чисту зону", – повідомив кореспондент видання.

Він також поінформував, що до 24 січня губернатор підписав понад 10 постанов та проінспектував ремонт на Алеї Героїв, який формально завершився. Після цього офіційні документи затверджували заступники чиновника, які навісім днів отримали статус тимчасових виконуючів обов'язків губернатора.

Нагадаємо, Путін 2 лютого відвідав Волгоград з нагоди річниці перемоги у Сталінградській битві. Перед його візитом місцева влада вжила низки безпрецедентних заходів безпеки та відкрила нові пам’ятники, зокрема – бюст радянському диктатору Йосипу Сталіну.

Окрім того, перед приїздом президента РФ у Волгограді банерами закрили зруйновані будівлі, виловили усіх безпритульних собак, нанесли на мокрий асфальт свіжу розмітку та відключили Інтернет.

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