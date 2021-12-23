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Перед зустріччю з Путіним учасників пресконференції обробляють частинками срібла (відео)

Перед зустріччю з Путіним учасників пресконференції обробляють частинками срібла (відео)

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Перед зустріччю з Путіним учасників пресконференції обробляють частинками срібла (відео)

Скриншот з відео

Чи обробляють чимось самого президента — не показують.

З’явилося відео, як учасників пресконференції Володимира Путіна перед зустріччю з президентом дезінфікують.

Відповідне відео опублікувало видання Znak.com у Twitter.

Як повідомляється, абсолютно всіх, хто долучається до пресконференції, обробляють іонами срібла.

На кадрах видно, як російські високопосадовці заходять до металевої рамки і їх обприскують чимось схожим на пар.

Чи обробляють чимось самого президента, на жаль, не показують

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