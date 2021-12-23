Перед зустріччю з Путіним учасників пресконференції обробляють частинками срібла (відео)

Чи обробляють чимось самого президента — не показують.
З’явилося відео, як учасників пресконференції Володимира Путіна перед зустріччю з президентом дезінфікують.
Відповідне відео опублікувало видання Znak.com у Twitter.
Як повідомляється, абсолютно всіх, хто долучається до пресконференції, обробляють іонами срібла.
На кадрах видно, як російські високопосадовці заходять до металевої рамки і їх обприскують чимось схожим на пар.
Чи обробляють чимось самого президента, на жаль, не показують
Участников пресс-конференции Владимира Путина перед встречей с президентом обрабатывают частицами серебра. Обрабатывают ли чем-то самого президента, увы, не показывают pic.twitter.com/VF6Eo6ei62— Znak.com (@znak_com) December 23, 2021
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