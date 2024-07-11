Передали Україні лише половину з обіцяного: президент Румунії розкритикував НАТО

Він заявив, що цієї допомоги недостатньо для захисту України.

Країни НАТО надали лише половину від тієї допомоги, яку обіцяли передати Україні для захисту від російських агресорів.

Також читайте Оприлюднено декларацію саміту НАТО: що там сказано про Україну

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, інформує The Guardian.

Він заявив, що цієї допомоги недостатньо для того, щоб Україна могла захистити себе від російських загарбників.

"Що стосується допомоги, яку ми всі надаємо Україні, я думаю, що настав час бути реалістами, ми надали близько половини того, що обіцяли. І цього недостатньо. Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми повинні допомагати більше", - наголосив президент Румунії.

Крім того, він заявив, що у спільній заяві за підсумками саміту НАТО буде оголошено про намір посилити протиповітряну оборону вздовж східного флангу альянсу.

"Ви побачите в заяві ... заплановані заходи щодо посилення протиповітряної оборони на східному фланзі. Це стосується нас, оскільки були ... ситуації, коли безпілотники падали на нашу національну територію", - підкреслив президент Румунії.

Він додав, що Румунія є однією з тих, країн, які передадуть Україні одну зі своїх систем Patriot для посилення ППО.

"Наша умова полягає в тому, що коли ми передаємо такі великі системи, як Patriot, ми отримуємо адекватну компенсацію. Про це зараз ведуться переговори з американським партнером, з НАТО. Ми хочемо отримати в обмін ще один комплекс Patriot, але не одразу, а в майбутньому. Але я вірю, що нам також вдасться отримати системи, які будуть доставлені швидше і пов'язані з протиповітряною обороною", - зазначив Йоганніс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел заявив, що є ймовірність, що союзники погодилися б із тим, що частина українських регіонів буде тимчасово окупована Росією для припинення війни.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Словаччини поскаржився, що "НАТО залишиться без ППО" через Україну.

Читайте також: