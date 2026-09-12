Передавання російських активів під контроль ЄС: Бельгія виступила проти

Прапори Бельгії та ЄС / © flickr.com

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Бельгія не підтримує можливе перенесення російських заморожених активів із депозитарію Euroclear до іншої фінансової структури під контролем Євросоюзу.

Про це розповів бельгійський посадовець, інформує Суспільне.

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Минулого тижня міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю Euronews заявив, що Європейський Союз може змінити тримача заморожених російських активів — передати їх із Бельгії під контроль ЄС.

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Водночас бельгійський посадовець наголосив, що позиція країни з цього питання залишається незмінною.

«Будь-яка пропозиція щодо заморожених російських активів має передбачати повне та юридично бездоганне рішення, яке охоплюватиме як активи, так і зобов’язання компанії „Euroclear“ та бельгійської держави», — сказав посадовець.

Він також зазначив, що під час ухвалення рішення необхідно повною мірою врахувати юридичні ризики, пов’язані із судовими процесами в Росії.

Зокрема, йдеться про рішення, «винесене російським судом у липні в рамках апеляційного розгляду».

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Раніше повідомлялося, що міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна категорично виступає проти використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Бельгії пропонує нормалізувати відносини з Росією та отримати дешеву енергію.

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