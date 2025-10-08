Передавання Україні ракет Tomahawk викликає значну тривогу Кремля - WP

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Москва намагається відрадити президента США Дональда Трампа від надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, здатних вражати цілі глибоко на території держави-агресорки. У Кремлі заявляють, що передавання Україні передових військових технологій спровокує прямий конфлікт між Росією та країнами НАТО.

Про це пише The Washington Post.

Останнє попередження висловив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, який застеріг адміністрацію Трампа від надання Україні цих ракет.

«Як ви розумієте, без програмного забезпечення і пускових установок самі ракети — це лише болванки. Відповідно, як на високому рівні також заявляла російська сторона, гіпотетичне застосування таких систем можливе тільки за прямої участі американського персоналу», — сказав він

При цьому Рябков наголосив, що Росія закликає «керівництво США підійти до цієї ситуації тверезо, розумно і відповідально».

Водночас він заявив, що імпульс до розв’язання «конфлікту в Україні», який з’явився після серпневої зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці, «багато в чому вичерпаний».

Раніше Путін особисто попередив, що передача озброєнь ознаменує «якісно нову стадію ескалації», оскільки Україна начебто не зможе застосовувати їх без участі американського персоналу. При цьому господар Кремля припустив, що Трамп зрештою відмовиться від цього кроку, оскільки «вміє слухати».

Такі попередження з боку Путіна та інших російських офіційних осіб відображають тривогу Москви з приводу можливості отримання Україною такого озброєння і, схоже, суперечать твердженням Путіна на минулій конференції із зовнішньої політики Росії про те, що ці ракети «не змінять баланс сил на полі бою».

Якщо Трамп схвалить передачу Tomahawk Україні, це буде значним поворотом у його політиці щодо війни, залежно від тих обмежень, які Вашингтон встановить на їхнє використання.

Досі він зосереджувався на спробах закінчити війну і нормалізувати відносини з Росією — спочатку закликаючи до угоди про припинення вогню (вимога, яку прийняла Україна, але яку неодноразово відхиляла Росія), а потім зустрівшись із Путіним на Алясці, раптово відмовившись від стратегії наполягти на припиненні вогню.

Однак досі адміністрація США не оголошувала остаточного рішення про продаж Tomahawk Україні.

«Я думаю, що хочу з’ясувати, що вони збираються з ними робити. Куди вони їх направлять? Думаю, мені потрібно поставити це запитання», — заявив Трамп репортерам в Овальному кабінеті зовсім недавно.

Нагадаємо, кожна ракета Tomahawk здатна бути носієм ядерного заряду, що є однією з головних причин паніки диктатора.