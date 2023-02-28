Передавання Україні F-16 у Конгресі назвали "нерозумним використанням ресурсів"

Один з членів Конгресу заявив, що винищувачі F-16 "боротимуться за виживання" на полі бою в Україні.

Передавання винищувачів F-16 Україні було б "нерозумним використанням ресурсів", адже в кращому разі США вдалося б доставити всього кілька таких літаків протягом року.

Таку заяву зробив американський конгресмен-демократ Адам Сміт на слуханнях щодо війни в Україні, повідомляє CNN.

"Щира правда полягає в тому, що ціна спроби підняти F-16 і підготувати його до експлуатації в Україні, навіть якщо ми в основному сказали, що немає нічого важливішого, ніж ця єдина система зброї, і витратили весь наш час і всі наші ресурси на це, у найкращому разі, ми, можливо, могли б доставити кілька оперативних F-16 доУкраїни протягом року, можливо, восьми місяців, якби ми справді наполягали на цьому", – пояснив Сміт.

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Він також висловив переконання, що F-16 "боротимуться за виживання" на полі бою в Україні. На думку конгресмена, це "є нерозумним використанням ресурсів, необхідних для перемоги в битві".

Сміт також наголосив, що доведеться навчати не лише пілотів керуванню цими винищувачами, а й механіків. Окрім того, Україна повинна мати аеродроми, здатні прийняти F-16, а також – запчастини до цих машин, аби вони працювали.

Нагадаємо, 24 лютого президент США Джо Байден виключив можливість передавання Україні винищувачів F-16, сказавши, що вони "зараз не потрібні".

Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що саме F-16 є найоптимальнішим варіантом винищувача для українських військових. Це літак, який пройшов модернізацію і може нести всі типи озброєння.

Зауважимо, що Польща висловила готовність навчати українських пілотів керуванню винищувачами F-16. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що окрім Польщі, є ще три такі європейські країни.

В очікуванні винищувачів: на яку підтримку чекати Україні від США та світу. Адріан Картницький

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