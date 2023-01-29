Передавання Україні винищувачів F-16: політичний оглядач США назвав два ключові фактори щодо ухвалення рішення

Один із факторів, який впливає на ухвалення рішення Америкою передати Україні винищувачі F-16 - це контроль над екскалацією. Другий - пріоритет важкого обзроєння, аніж авіації на цьому етапі війни.

Про це розповів блогер і політичний оглядач США Дмитро Абрамсон в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Оцінки ризику ескалації останній місяць різко зменшилися у нашому керівництві. Тому зараз ми бачимо, що масово пішла важка бронетехніка. Нещодавно був знайдений компроміс щодо танків. З цією точки зору, передавання Україні F-16 не буде розцінюватися, як недопустима ескалація. Друге - це пріоритет важкого озброєння, ніж авіація", - зауважив він.

На його думку, є декілька варіантів уразі позитивного ухвалення щодо постачання авіації Україні. Це або передати МіГ від країн НАТО, або більш вірогідний - винищувачі F-16.

"Якщо рішення буде ухвалене, що потрібно постачати авіацію, то може бути декілька сценаріїв. Один із них - це повернення до Міг, які можна постачати із колишніх країн Варшавського договору, а в ті країни передати більше НАТІвської авіації. Другий варіант, який зараз обговорюється ще більш активно у ЗМІ. Неофіційна інформація із офіційних джерел. Вони (американські ЗМІ - ред.) говорять, що багато країн Європи будуть оновлювати авіацію із F-16 на, ймовірно, на F-35. І що літаки F-16 буде можливість віддати Україні. Але на це потрібно мати дозвіл від США", - розповів американський політичний оглядач.

Щодо ймовірних термінів постачання, Абрамсон вважає, що це може зайняти декілька місяців, поки літаки F-16 будуть на полі бою.

"Я думаю, що зараз йдуть конкретні обговорення на цю тему, зокрема про навчання пілотів та наскільки це зараз пріоритетно. Я оптимістичний у цьому питанні, але це може зайняти декілька місяців, поки ці літаки опиняться на полі битви. Питання не лише у тренування пілотів, а й в обслуговуванні літаків. Це інколи займає більше часу, ніж навчання пілотів", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше пречник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, скільки Україні треба літаків F-16 і з чого може початися їхнє надання.

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