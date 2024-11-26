Передавання ядерної зброї Україні: Медведєв учергове пригрозив Заходу "очевидними наслідками"

Захід може передати Україні ядерну зброю. У Путіна таку загрозу можуть розглядати як "підготовку до ядерного конфлікту з Росією".

Про це заявив заступник голови Радбезу РФ.

За словами рупора Кремля, наслідки у разі передачі Києву ядерної зброї "є очевидними". Так, Москва сприйме це як "акт нападу на Росію".

"Сама загроза передачі ЯЗ київському режиму може розглядатися як підготовка до ядерного конфлікту з Росією. Фактична передача такої зброї може бути прирівняна до акта нападу, що відбувся, на нашу країну в сенсі п. 19 Основ держполітики у сфері ядерного стримування. Наслідки очевидні", — завершив він.

Раніше Медведєв у черговому пориві войовничості пригрозив передаванням ядерних технологій Росії неназваним "ворогам США". Також він натякнув на можливий удар по Європі "новою суперзброєю" — балістичними ракетами "Орєшнік".

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