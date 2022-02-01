"Запуск "Північного потоку-2" передає пістолет до рук Путіна": Моравецький розкритикував Німеччину

Російський газопровід "Північний потік-2" становить геополітичну загрозу, вважає польський прем'єр.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Києва розкритикував Німеччину за дозвіл запустити російський газопровід "Північний потік-2" і закликав ФРН не видавати документи на його сертифікацію.

Таку заяву він зробив 1 лютого під час спільного брифінгу з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

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Польський прем'єр вважає, що російський газопровід "Північний потік-2" становить геополітичну загрозу. "Ми спільно закликаємо Німеччину не запускати газопровід, тому що він стане елементом шантажу з боку Росії. Запуск "Північного потоку-2" передає пістолет д рук Путіна", - заявив Моравецький.

"Не можна однією рукою підписувати заяви про солідарність з Україною, а другою – документи на сертифікацію "Північного потоку-2". Це неправильно. Дозволяючи діяльність "Північного потоку-2", Берлін набиває патронами зброю Путіна, якою він потім може шантажувати Європу", - додав польський прем'єр.

Варто зазначити, сьогодні, 1 лютого, на тлі посилення російської загрози з офіційним візитом до України прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Також, крім візиту польського прем'єра, до Києва повинен прилетіти британський прем'єр Борис Джонсон.

Перед цим візитом у Польщі повідомили, що вона надасть військову допомогу українській армії. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони. Також 1 лютого стало відомо, що Польща у межах військової допомоги збирається передати Україні низку озброєнь, зокрема, переносні зенітно-ракетні комплекси Grom та дрони, які застосовуватимуться "в оборонних цілях".

До слова, 10 вересня 2021 року регулятор повідомив про завершення будівництва "Північного потоку-2" і почав заповнювати нитки газом. Згодом, 29 грудня 2021 року, у ко мпанії Nord Stream 2 AG поінформували про завершення процедури заповнення газом другої нитки російського газопроводу "Північний потік – 2", який буде надходити до Європи в обхід України

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