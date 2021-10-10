Передається через укуси кліщів та викликає лихоманку: вчені виявили новий невідомий вірус

Вірус отримав назву Йезо.

На північному острові Хоккайдо японські вчені виявили раніше невідомий вірус, який може передаватися людям через укуси кліщів і викликати лихоманку.

Про це йдеться у пресрелізі Університету Хоккайдо, чиї фахівці зробили це відкриття.

Так, вірус був виявлений у 2019 році, коли 41-річний чоловік був госпіталізований із лихоманкою і болем у ногах після укусу кліща під час прогулянки лісом.

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Другий випадок з аналогічними симптомами був зареєстрований у 2020 році. Водночас тести показали, що пацієнт не був інфікований будь-якими відомими вірусами, які переносяться кліщами в цьому регіоні. Обидва випадки характеризувалися лихоманкою і зниженням кількості тромбоцитів і лейкоцитів у крові.

Генетичний аналіз вірусів, виділених із зразків крові двох пацієнтів, виявив новий тип ортонаіровірусу (клас найровірусів), який включає в себе такі патогени, як вірус геморагічної лихоманки Крим-Конго. Вчені перевірили зразки крові ще кількох пацієнтів, у яких з 2014 року спостерігалися схожі симптоми після укусів кліщів.

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За словами вірусолога Кейта Мацуно, від 2014 року в Японії новим вірусом заразилися, щонайменше, семеро людей. Випадків смерті досі не підтверджено.

Також у деяких із хворих спостерігалися порушення функцій печінки. Крім цього, фахівці Університету Хоккайдо також перевірили зразки крові диких тварин, у тому числі оленів та єнотів. Результати дослідження підтвердили наявність у них антитіл до нового вірусу.

Нагадаємо:

В Індії почав поширюватися смертоносний вірус Ніпах (Nipah або NiV), який, як попереджає ВООЗ, може викликати нову пандемію. Природними носіями цього вірусу є плодоїдні летючі лисиці.

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