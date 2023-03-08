Передбачення сейсмолога про сильні землетруси в Росії збуваються: тричі потрусило Камчатку

Під час першого землетрусу місцеві мешканці відчули подвійний поштовх, другий із них був значно потужнішим.

Передбачення вченого з Нідерландів Френка Хугербітса, який спрогнозував руйнівні підземні поштовхи в Туреччині й Сирії та заявив, що Росія постраждає від "мегаземлетрусу", почали збуватися. Попри те, що російські сейсмологи поставилися скептично до його прогнозів, на Камчатці сталися три потужні підземні поштовхи упродовж трьох годин.

Про це в середу, 8 березня, повідомляють російські пропагандисти з посиланням на дані Камчатської філії ФГБУН ФІЦ “Єдина геофізична служба Російської академії наук”.

Поштовхи магнітудою 3,8 і 6,1 бала сталися неподалік Північно-Курильська, ще один землетрус магнітудою 4,1 бала зафіксовано за 200 км від Петропавловська-Камчатського.

Осередки землетрусів залягали на глибині 59 та 41 км. Вони фіксувалися з різницею приблизно у півтори години.

Під час першого землетрусу місцеві жителі розповіли, що відчули подвійний поштовх. За їхніми словами, перший був менш слабким, а другий виявився набагато сильнішим — у деяких будинках на стелях захиталися люстри.

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Нідерландський сеймолог Френк Хугербітс прогнозував “мегаземлетрус” магнітудою 8,5 бала в перший тиждень березня. Водночас він зазначив, що поштовхи торкнуться Камчатки, Курил, Японії та Індонезії, а причина - у зближенні геометрії Землі, Меркурія та Сатурна.

Хугербітс став відомим після катастрофічного землетрусу в Туреччині та Сирії: за три дні до нього він попередив про можливі поштовхи магнітудою 7,5 бала.

До його прогнозу російські фахівці поставилися скептично: в Інституті теорії прогнозу землетрусів його назвали "віщуном за зорями", а директор Камчатського відділення Геофізичної служби РАН Данило Чебров запевнив, що ознак землетрусу на півострові немає.

Нагадаємо, Френк Хугербітс на своєму YouTube-каналі Solar System Geometry Survey (SSGEOS) попередив, що упродовж першого тижня березня на Землі може статися "мегаземлетрус" магнітудою 8,5 бала й вище.

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