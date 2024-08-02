Передчуття великої війни на Близькому Сході: країни закривають повітряний простір, Іран готує атаку

Війна Ізраїлю у Секторі Гази може перерости в повноцінний близькосхідний конфлікт, оскільки верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї уже віддав наказ готувати атаку у відповідь на вбивство у Тегерані політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії. У п’ятницю, 2 серпня, на похороні Ганії у Катарі пролунали заклики влаштувати “день гніву”. Напередодні президент США Джо Байден пообіцяв підтримати захист Ізраїлю від загроз. Тим часом міжнародні авіакомпанії припинили польоти до Тель-Авіва, а сусідні країни почали закривати повітряний простір.

ТСН.ua зібрав останню інформацію про ситуацію на Близькому Сході, яка загрожує вибухнути масштабним воєнним конфліктом.

Закрите небо над Близьким Сходом

Авіакомпанія Air India стала останнім міжнародним перевізником, який призупинив рейси до Тель-Авіва.

Раніше це зробила італійська авіакомпанія ITA Airways, приєднавшись до кількох авіакомпаній, включаючи United і Delta, які останніми днями скасували рейси до та з Ізраїлю через проблеми безпеки.

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“У зв’язку з геополітичними подіями на Близькому Сході та для забезпечення безпеки своїх пасажирів і екіпажів авіакомпанія ITA Airways вирішила призупинити польоти до Тель-Авіва та з нього до 6 серпня включно”, – йдеться в повідомленні.

Німецька Lufthansa Group продовжила призупинення польотів до столиці Лівану Бейрута щонайменше до понеділка "через поточні події на Близькому Сході".

Єгипет та Йорданія також закрили своє небо для польотів, а також заявили, що протидіятимуть будь-якому порушенню свого повітряного простору, незалежно від того, куди прямує снаряд.

Також стало відомо, що від 18:00 у п’ятницю, 2 серпня, свій повітряний простір закрила Греція.

Як готуються в Ізраїлі

На тлі зростання напруженості на Близькому Сході контр-адмірал Даніель Хагарі, речник ізраїльських військових, провів прес-конференцію в четвер увечері, щоб заспокоїти населення та сказати, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готова протистояти потенційним загрозам.

“ЦАХАЛ перебуває у максимальній готовності, як в обороні, так і в наступі. Наші війська розгорнуті в повітрі, на морі та на суші, готові протистояти будь-якому сценарію, маючи плани нападу, які можуть бути реалізовані негайно", - сказав він.

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На тлі загострення регіональної напруженості ізраїльтяни отримали вказівки щодо того, що робити у разі атак на країну, а супермаркети повідомляють про сплеск продажів основних товарів.

Ізраїльська мережа супермаркетів Victory повідомила, що продажі деяких товарів зросли на 30% порівняно зі звичайними продажами. У CNN повідомили, що люди здебільшого купують консерви, крупи, макарони, туалетний папір, заморожене м’ясо, бутильовану воду та гігієнічні серветки.

Муніципалітет Єрусалиму видав людям інструкції щодо дій у разі нападу на місто, розповсюдивши файл зі списком паркувальних місць, які будуть використовуватися як укриття, і список бомбосховищ. У ньому сказано, що жителі повинні мати можливість дістатися до бомбосховищ за 90 секунд.

Мешканцям також радять запастися водою та їжею на три дні, окрім ліків, придбати батарейки та ліхтарики.

“Мешканці повинні бути готові до відключень електроенергії, які можуть тривати кілька днів. Також вони повинні бути готові перебувати в бомбосховищах протягом кількох днів”, – йдеться у файлі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до нації заявив: "Ми готові до будь-якого сценарію".

Реакція США

Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в четвер увечері Джо Байден заявив, що Сполучені Штати “підтримуватимуть захист Ізраїлю від загроз”, у тому числі через “розгортання нових американських оборонних військ”.

Офіційні особи Вашингтона вважають, що атака Ірану може статися найближчими днями. Зараз Пентагон обговорює з Центральним командуванням США корективи, які необхідно внести до позиціонування американських сил у регіоні.

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Серед варіантів, які розглядаються, є передислокація авіаносної бойової групи USS Theodore Roosevelt і потенційне розгортання десантного корабля USS Wasp у Середземному морі.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати готові перемістити ресурси на Близький Схід, якщо це необхідно.

“[США] завжди переоцінюють нашу позицію сил на Близькому Сході, щоб переконатися, що ми маємо те, що нам потрібно, щоб захистити себе, наші війська, наші об’єкти, а також наших союзників і партнерів, таких як Ізраїль. Але я не думаю, що було б добре для мене вдаватися в подробиці”, — сказав Кірбі у п'ятницю, 2 серпня.

При цьому він наголосив, що у США почули заяву верховного лідера Ірану про намір помститися за вбивство лідера ХАМАС у Тегерані і здійснити ще один напад на Ізраїль.

Небезпечний Іран

У п’ятницю, 2 серпня, Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в цій країні “виїхати якнайшвидше” через підвищений ризик військової ескалації в регіоні.

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У заяві наголосили, що весь Іран “позначений червоним кольором на рекомендаційній карті для подорожей”, що означає настійливу рекомендацію громадянам Франції “не подорожувати до Ірану з будь-яких причин”.

Як повідомлялося, Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану пообіцяв “сувору та болісну” відповідь за вбивство Ісмаїла Ганії, політичного лідера терористичного угруповання ХАМАС, який був убитий у Тегерані під час нападу, який приписують Ізраїлю.

Найбільш імовірно, що значна відповідь може надійти з кількох фронтів найближчими днями, потенційно скоординованими Іраном зі своїми союзниками в регіоні: “Хезболлою”, повстанцями-хуситами в Ємені та шиїтськими ополченнями в Сирії та Іраку.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

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