Передозування віагрою: хтивий чоловік об'ївся пігулок і потрапив до лікарні

У Бразилії чоловік потрапив до лікарні через передозування віагрою.

Про це пише Daily Star.

46-річний мешканець Жуан Пессоа об'ївся пігулок і замість задоволення перебував у сексуальній агонії.

Хтивий пацієнт страждав на болісну триденну ерекцію. Йому було настільки кепсько, що попри сором, все ж вирішив звернутися до лікаря.

Чоловік потрапив до лікарні з передозуванням віагрою / Фото: Newsflash

Уролог Андре Бразілейро попередив: "Силденафіл, хімічна назва віагри, є безпечними ліками. Однак як і всі ліки, його необхідно застосовувати під наглядом лікаря. Серед населення поширена звичка до самолікування, і такі ситуації є наслідком цього. У цьому випадку в разі застосування силденафілу в дозах, що перевищують норму, відбувається таке: для виникнення ерекції кавернозним тілам статевого члена потрібно розслабитися і пропустити кров. Коли пацієнт прийняв вищу дозу силденафілу, ніж зазвичай, розслаблення відбулося надмірно, і кров, що надійшла до печеристих тіл, не повернулася до кровообігу, зберігаючи ерекцію, яка згодом стає дуже болісною".

Він наголосив, що ліки має призначати фахівець, а самолікування не рекомендується задля безпеки пацієнта.

Нагадаємо, вчені виявили, що треба зробити перед сексом, щоб отримати більше задоволення. Вони провели дослідження сканування мозку.

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