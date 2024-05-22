Передумали?: із сайту уряду РФ зник проєкт про зміну морських кордонів із країнами Балтії (фото)

Росія планувала змінити свої морські кордони в Балтійському морі.

Із сайту уряду Росії зник законопроєкт Міністерства оборони, який пропонував односторонню зміну її кордонів із Фінляндією, Естонією та Литвою у Балтійському морі.

Про це пише російська служба "Радіо Свобода".

"Проєкт видалено", - йдеться у повідомленні.

Із сайту уряду РФ зник проєкт про зміну морських кордонів із країнами Балтії

На сайті archive.is залишилася збережена копія опису законопроєкту, який запропонувало Міноборони РФ.

Проєкт про зміну морських кордонів із країнами Балтії

Зміна морських кордонів РФ в Балтійському морі

Росія мала намір в односторонньому порядку змінити свої морські кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Росіяни хотіли оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.

Литва, Латвія та Фінляндія відреагували на плани Кремля.

Головнокомандувач ЗС Швеції припустив, як саме диктатор Володимир Путін хоче контролювати Балтійське море.

Читайте також провідні новини дня: