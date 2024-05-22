Передумали?: із сайту уряду РФ зник проєкт про зміну морських кордонів із країнами Балтії (фото)

Росія планувала змінити свої морські кордони в Балтійському морі.
Із сайту уряду Росії зник законопроєкт Міністерства оборони, який пропонував односторонню зміну її кордонів із Фінляндією, Естонією та Литвою у Балтійському морі.
Про це пише російська служба "Радіо Свобода".
"Проєкт видалено", - йдеться у повідомленні.
На сайті archive.is залишилася збережена копія опису законопроєкту, який запропонувало Міноборони РФ.
Зміна морських кордонів РФ в Балтійському морі
Росія мала намір в односторонньому порядку змінити свої морські кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Росіяни хотіли оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області.
Литва, Латвія та Фінляндія відреагували на плани Кремля.
Головнокомандувач ЗС Швеції припустив, як саме диктатор Володимир Путін хоче контролювати Балтійське море.
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