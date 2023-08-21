Передумав летіти до Туреччини?: зустріч Путіна та Ердогана поки відкладається

Наразі невідомо, де саме відбудеться потенційна зустріч.

Очікувалося, що президент Росії Володимир Путін зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Ердоганом в Анкарі. Проте візит, вочевидь, відкладається щонайменше до вересня.

Про це повідомляє Anadolu.

Що відомо

Ердоган заявив, що розраховує на зустріч з Путіним у вересні. Лідери обговорюватимуть, зокрема, майбутнє "зернової угоди".

"У вересні відбудеться зустріч G20 в Індії та засідання Генеральної асамблеї ООН у США. Якщо з таким щільним графіком буде така нагода, ми з Путіним зустрінемося особисто", – відзначив Ердоган.

Водночас турецький президент не уточнив, де саме можуть відбутися переговори з російським диктатором. Йдеться також про те, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан невдовзі може відвідати Росію.

У МЗС України вважають, що турецький президент Реджеп Ердоган може натиснути на російського президента-диктатора Володимира Путіна та повернути "зернову угоду".

Читайте також: