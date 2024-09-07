Переговори між Україною та Росією: дипломат сказав, яка країна може виступити посередником

Шольц міг би обговорити питання з Путіним.
Німеччина може стати посередником у переговорах між Києвом та Москвою. Українська влада не проти цього.
Про це заявив колишній український посол у Німеччині Андрій Мельник, пише виданню Berliner Zeitung.
За словами дипломата, німецький канцлер Олаф Шольць може зайнятися цим питанням.
"Шольц міг би проявити творчість, а також використати дипломатичні канали Німеччини, щоб вивчити питання того, чи є сенс у переговорах із Путіним”
Він наголосив: посольство Німеччини досі працює в Москві.
“І головне, що ми, українці, довіряємо німцям", — зазначив Мельник.
Дипломат також прокоментував сигнали диктатора щодо потенційного посередництва Китаю, Бразилії та Індії, мовляв, він підтримує надійні контакти з лідерами цих держав.
“Україна таких посередників не сприймає”, — підсумував він.
Раніше йшлося про те, що Сполучені Штати допоможуть Україні отримати достатньо сильну позицію на момент початку переговорів про завершення війни з РФ.
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