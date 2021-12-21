Переговори НАТО та Росії можуть відбутися уже на початку 2022 року — Столтенберг

Переговори НАТО та Росії можуть відбутися уже на початку 2022 року — Столтенберг

Діалог з Росією відбуватиметься за консультаціями з європейськими партнерами Альянсу, зокрема Україною.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг буде ініціювати у новому році проведення діалогу з Кремлем з приводу європейської безпеки у форматі засідання Ради Росія-НАТО.

Як повідомили на офіційному сайті НАТО, про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке у Брюсселі.

На цій зустрічі, зокрема, обговорювали нарощування російської військової присутності біля кордонів України. Генеральний секретар НАТО підкреслив, що, “незважаючи на міжнародні заклики до прозорості та деескалації, нарощування триває”.

Також читайте Зеленський у 2022 році хоче почути від НАТО чіткі перспективи членства України в Альянсі

“Ми чітко дали зрозуміти, що будь-яка подальша агресія проти України матиме дуже високу ціну. Ми також продовжимо підтримувати нашого близького партнера Україну, як політично, так і практично. І ми виступаємо за суверенітет і територіальну цілісність України, а також за право України обирати свій шлях”, - заявив під час пресконференції Єнс Столтенберг.

Окрім того, Генсек НАТО запевнив, що Альянс залишається готовим до змістовного діалогу з Росією, і висловив намір скликати нове засідання Ради НАТО-Росія на початку наступного року. Він також додав, що будь-який діалог має базуватися на основних принципах європейської безпеки і що він має відбуватися за консультаціями з європейськими партнерами НАТО, включаючи Україну.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України.

Читайте також: