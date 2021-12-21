Переговори НАТО та Росії можуть відбутися уже на початку 2022 року — Столтенберг

Діалог з Росією відбуватиметься за консультаціями з європейськими партнерами Альянсу, зокрема Україною.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг буде ініціювати у новому році проведення діалогу з Кремлем з приводу європейської безпеки у форматі засідання Ради Росія-НАТО.
Як повідомили на офіційному сайті НАТО, про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Румунії Ніколає Чуке у Брюсселі.
На цій зустрічі, зокрема, обговорювали нарощування російської військової присутності біля кордонів України. Генеральний секретар НАТО підкреслив, що, “незважаючи на міжнародні заклики до прозорості та деескалації, нарощування триває”.
“Ми чітко дали зрозуміти, що будь-яка подальша агресія проти України матиме дуже високу ціну. Ми також продовжимо підтримувати нашого близького партнера Україну, як політично, так і практично. І ми виступаємо за суверенітет і територіальну цілісність України, а також за право України обирати свій шлях”, - заявив під час пресконференції Єнс Столтенберг.
Окрім того, Генсек НАТО запевнив, що Альянс залишається готовим до змістовного діалогу з Росією, і висловив намір скликати нове засідання Ради НАТО-Росія на початку наступного року. Він також додав, що будь-який діалог має базуватися на основних принципах європейської безпеки і що він має відбуватися за консультаціями з європейськими партнерами НАТО, включаючи Україну.
Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України.
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