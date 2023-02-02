Переговори про членство в Євросоюзі можуть розпочатися вже цього року – Зеленський

У четвер, 2 лютого, президент України Володимир Зеленський провів переговори із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та членами колегії Єврокомісії, під час яких було досягнуто дуже важливих взаєморозумінь.

Про це він повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення.

Серед результатів цих зустрічей український лідер назвав досягнення згоди з європейськими партнерами щодо того, що "тільки разом сильна Україна і сильний Євросоюз здатні захищати життя, яке ми цінуємо", а "Україні потрібна незмінна та повна підтримка в захисті від Росії".

"Ми маємо нашою подальшою інтеграцією давати енергію й мотивацію нашому народу боротися попри будь-які перешкоди й загрози. Я вірю, що Україна заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС", - додав президент Зеленський.

Він висловів вдячність президентці Єврокомісії та її колегам і всім "друзям у ЄС" за відчутну підтримку на шляху інтеграції та в захисті нашої держави й людей, зокрема, військову, фінансову, енергетичну та соціальну підтримку.