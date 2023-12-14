Переговори про допомогу Україні триватимуть: Сенат США відклав святкові канікули – лідер демократів

Сенат США працюватиме наступного тижня, відклавши святкові канікули, оскільки переговори про допомогу Україні та безпеку кордонів тривають.

Про це сказав лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер, пише CGTN America.

Зазначимо, що Шумер назвав позицію республіканців щодо кордону "спробою захопити заручників", а також закликав республіканців підтримати Україну та подумати, чи відповідає їхня політика інтересам Сполучених Штатів.

U.S. Senate will be in session next week, delaying holiday recess, as talks on Ukraine aid, border security continue, Schumer says — CGTN America (@cgtnamerica) December 14, 2023

Раніше повідомлялося, що американські конгресмени пішли на канікули, не ухваливши допомогу Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію лідера демократів у Сенаті Чака Шумера щодо подовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.