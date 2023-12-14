Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Переговори про допомогу Україні триватимуть: Сенат США відклав святкові канікули – лідер демократів

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
943
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Переговори про допомогу Україні триватимуть: Сенат США відклав святкові канікули – лідер демократів

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер / Фото: cbsnews.com

Раніше Шумер назвав позицію республіканців щодо кордону "спробою захопити заручників".

Сенат США працюватиме наступного тижня, відклавши святкові канікули, оскільки переговори про допомогу Україні та безпеку кордонів тривають.

Про це сказав лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер, пише CGTN America.

Зазначимо, що Шумер назвав позицію республіканців щодо кордону "спробою захопити заручників", а також закликав республіканців підтримати Україну та подумати, чи відповідає їхня політика інтересам Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що американські конгресмени пішли на канікули, не ухваливши допомогу Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію лідера демократів у Сенаті Чака Шумера щодо подовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
943
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація