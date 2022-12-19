Переговори Путіна і Лукашенка: про що говорили диктатори і що залишилось "за кадром"

Президент Росії Володимир Путін 19 грудня приїхав до Мінська на переговори з самопроголошеним білоруським лідером Олександром Лукашенком. Візит Путіна до Білорусі став першим з 2019 року. Офіційно темою переговорів Москви і Мінська названо "зміцнення обороноздатності" і економічну співпрацю, проте експерти переконані, що двоє диктаторів зустрілися, щоб обговорити подальше перетворення Білорусі на російську військову базу, а також створення плацдарму для нового наступу на територію України.

ТСН.ua зібрав подробиці переговорів Путіна і Лукашенка.

Офіційна частина зустрічі

Російський президент прибув до Мінська у супроводі винищувачів. Під час його перельоту в повітря для конспірації було піднято ще три російські урядові борти. Зустрічали Путіна дівчата із хлібом-сіллю та Лукашенко з молодшим сином Миколою. Потім їхні кортежі прибули до Мінська в палац Незалежності.

До Мінська також прилетів міністр оборони РФ Сергій Шойгу і очільник МЗС РФ Сергій Лавров. За офіційними повідомленнями, Шойгу та міністр оборони РБ Віктор Хренін вже обговорили окремі питання військово-технічного співробітництва та "зміцнення обороноздатності двох держав".

Своєю чергою, очільники двох держав нібито обговорили економічну співпрацю, а Лукашенко заявив про "необхідність діалогу Заходу і Росії".

Путін на відкритій частині переговорів заявив, що економіка - це "пріоритет у відносинах між Росією та Білоруссю", і висловив сподівання на зростання товарообігу між двома державами. Лукашенко заявив, що "його країна та Росія знаходять спільні відповіді на загрози". Лукашенко звернувся до Заходу та закликав цивілізований світ "прислухатись до голосу розуму та відновити безпековий діалог з Росією".

Також самопроголошений білоруський президент заговорив про наслідки санкцій та необхідність співпраці з державою-агресоркою, що "забезпечити благами своїх громадян".

Що потрібно Кремлю від Лукашенка

За даними Центру національного спротиву, Путін намагається отримати контроль над білоруським оборонно-промисловим комплексом для подальшої агресії проти України.

"Можливість повноцінно використовувати білоруський ОПК може стати "розмінною монетою" під час перемовин диктаторів Путіна та Лукашенка в Мінську, що планується на 19 грудня", - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву зазначає, що Путін продовжує тиснути на Лукашенка задля прямого втягнення військових Білорусі у війну в Україні. Але там наразі оцінюють такий крок як малоймовірний.

"Білоруська армія продовжує обслуговувати російські війська які дислокуються в Білорусі. Не виключено, що Лукашенко буде готовий на поступки щодо контролю над ОПК країни під час перемовин з Путіним", - додали у ЦНС.

Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що візит Путіна пов'язаний з його планами остаточно анексувати Білорусь.

"На мою думку, Путін їде до Білорусі з міністром оборони для того, щоб таким чином закріпити остаточно анексію Білорусі та перетворити її на реальний плацдарм, з якого можуть здійснюватися не лише повітряні удари, а й наземні операції", - заявив Грабський на каналі "Freeдом".

На його думку, візит відбувається саме зараз, "тому що 30 грудня - 100-річчя утворення Радянського Союзу".

"Зараз треба дати населенню Російської Федерації якусь позитивну новину, спробувати згуртувати навколо цієї новини про повернення Радянського Союзу, як завжди "оточеного кільцем ворогів", населення Росії, яке починає сумніватися у доцільності проведення операції, яку вони називають спеціальною військовою", - пояснив експерт.

Грабський також вважає, що однією з головних тем зустрічі є розміщення військ РФ на території Білорусі і використання білоруських навчальних центрів для підготовки російських солдатів.

Читайте також: